Первые добровольцы из Украинского легиона в Польше заключили контракты с ВСУ
Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с Вооруженными Силами Украины, сообщает Укринформ.
Процедура заключения контрактов состоялась в рекрутинговом центре, развернутом при генконсульстве Украины в Люблине.
По процедуре руководитель рекрутингового центра поочередно просил каждого добровольца подписать контракт, с которыми они ознакомились заранее.
"Приветствую в Вооруженных силах Украины", - отметил руководитель рекрутингового центра после подписания контракта с каждым из добровольцев.
Как отметил на брифинге для СМИ представитель рекрутингового центра Петр Горкуша, по состоянию на сегодняшний день заявки на присоединение к Украинскому легиону подали уже более 600 человек