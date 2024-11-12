Первые добровольцы из Украинского легиона в Польше заключили контракты с ВСУ

Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с Вооруженными Силами Украины, сообщает Укринформ.

Процедура заключения контрактов состоялась в рекрутинговом центре, развернутом при генконсульстве Украины в Люблине.

По процедуре руководитель рекрутингового центра поочередно просил каждого добровольца подписать контракт, с которыми они ознакомились заранее.

"Приветствую в Вооруженных силах Украины" , - отметил руководитель рекрутингового центра после подписания контракта с каждым из добровольцев.

Как отметил на брифинге для СМИ представитель рекрутингового центра Петр Горкуша, по состоянию на сегодняшний день заявки на присоединение к Украинскому легиону подали уже более 600 человек