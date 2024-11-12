Тайвань міг передати Україні ППО за посередництва США – Forbes

За словами експосадовця Пентагону Тоні Ху, Тайвань передав українським Повітряним силам свої зенітно-ракетні батареї HAWK. Forbes пише, що це могло зробити острівну країну одним із найбільших посилювачів української ППО, повідомляє Лівий берег.

Слова Тоні Ху на каналі YouTube RJ War Room, схоже, підтверджують торішні повідомлення, які натякали на угоду між Україною і Тайванем, посередником у якій виступили США. Загалом Україна могла розгорнути до 15 батарей виробництва Raytheon HAWK, кожна з яких має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та пов’язаними з ними радарами.

На початку повномасштабної війни Україна мала близько 50 систем ППО, переважно – зенітно-ракетних систем радянського періоду. Forbes припускає, що загальна структура ППО могла залишитися незмінною, якщо вирахувати бойові втрати і пожертвувану техніку. Таким чином HAWK від Тайваню можуть складати майже третину сил.

HAWK, хоч їм уже і близько 60 років, є надійними і високомобільними пусковими установками, які легко модернізувати. Вони здатні працювати проти крилатих ракет і повільних дронів. До того ж 17-футова ракета HAWK сумісна з іншою, більш сучасною системою протиповітряної оборони, яку використовує Україна: американсько-норвезькою зенітно-ракетною системою (NASAMS).

Влітку 2023 офіційні особи США вели переговори зі своїми колегами на Тайвані про викуп близько дюжини батарей HAWK – із загалом близько сотні пускових установок – які тайванські сили почали виводити з експлуатації ще у 2015 році та замінювати. Тоді велика партія HAWK обіцяла допомогти Києву вирішити назріваючу кризу: неминуче вичерпання запасів ракет для колишніх радянських С-300 і батарей ЗРК "Бук".