Тайвань мог передать Украине ПВО при посредничестве США – Forbes

По словам экс-чиновника Пентагона Тони Ху, Тайвань передал украинским воздушным силам свои зенитно-ракетные батареи HAWK. Forbes пишет, что это могло сделать островную страну одним из самых больших усилителей украинского ПВО, сообщает Левый берег.

Слова Тони Ху на канале YouTube RJ War Room, похоже, подтверждают прошлогодние сообщения, намекавшие на соглашение между Украиной и Тайванем, посредником в котором выступили США. В целом Украина могла развернуть до 15 батарей производства Raytheon HAWK, каждая из которых имеет не менее шести пусковых установок с тремя ракетами и связанными с ними радарами.

В начале полномасштабной войны у Украины было около 50 систем ПВО, преимущественно – зенитно-ракетных систем советского периода. Forbes предполагает, что общая структура ПВО могла остаться неизменной, если вычислить боевые потери и пожертвованную технику. Таким образом, HAWK от Тайваня могут составлять почти треть сил.

HAWK, хоть им уже и около 60 лет, являются надежными и высокомобильными пусковыми установками, легко модернизированными. Они способны работать против крылатых ракет и медленных дронов. К тому же 17-футовая ракета HAWK совместима с другой, более современной системой противовоздушной обороны, используемой Украиной: американо-норвежской зенитно-ракетной системой (NASAMS).

Летом 2023 года официальные лица США вели переговоры со своими коллегами на Тайване о выкупе около дюжины батарей HAWK – с около сотни пусковых установок – которые тайваньские силы начали выводить из эксплуатации еще в 2015 году и заменять. Тогда большая партия HAWK обещала помочь Киеву разрешить назревающий кризис: неизбежное истощение запасов ракет для бывших советских С-300 и батарей ЗРК "Бук".