Папа Римський може підтримати план Трампа щодо України – посол Угорщини

Папа Римський Франциск може підтримати мирну угоду, що, ймовірно, допоможе новообраному президенту США Дональду Трампу переконати Україну в необхідності територіальних поступок на користь Росії.﻿ Про це заявив посол Угорщини у Ватикані Едуард Габсбург, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За його словами, нещодавній візит понтифіка до Угорщини свідчить про його симпатію до країни та спільне прагнення до припинення війни в Україні. Він зазначив, що на цьому фоні Папа Франциск може підтримати мирне рішення, яке не зустрічає схвалення з боку НАТО та більшості європейських країн.

"З новим президентом Трампом у нас є союзник, який ясно заявив, навіть у своїй промові в ніч виборів, що хоче покласти край війнам, включно з війною в Україні. Це наповнює мене надією" , - підкреслив посол.

Габсбург зазначив, що під час минулого президентства Трампа політичні відносини між Угорщиною та США були на піку. Переговори між країнами займали центральне місце в питаннях вирішення міжнародних конфліктів.

"У нас дійсно є надія, що венгерсько-американське політичне співробітництво повернеться до свого піку: ми розділяємо схожі погляди на мир, нелегальну міграцію та захист сімей. Я вважаю, що зараз більше шансів, ніж будь-коли, що мир нарешті повернеться в Україну після майже тисячі днів війни" , - сказав Габсбург.

Врегулювання війни Росії проти України

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що здатен зупинити війну Росії проти України всього за один день. За інформацією ЗМІ, розглядався варіант, за якого Україні доведеться поступитися частиною своїх територій.

Нещодавно британські медіа оприлюднили нову версію так званого "мирного плану" Трампа, який передбачає розміщення європейських військ у буферній зоні між Україною та Росією.