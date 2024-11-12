Папа Римский может поддержать план Трампа по Украине – посол Венгрии

Папа Римский Франциск может поддержать мирное соглашение, что, вероятно, поможет новоизбранному президенту США Дональду Трампу убедить Украину в необходимости территориальных уступок в пользу России.﻿ Об этом заявил посол Венгрии в Ватикане Эдуард Габсбург, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, недавний визит понтифика в Венгрию свидетельствует о его симпатии к стране и общем стремлении к прекращению войны в Украине. Он отметил, что на этом фоне Папа Франциск может поддержать мирное решение, которое не встречает одобрения со стороны НАТО и большинства европейских стран.

"С новым президентом Трампом у нас есть союзник, который ясно заявил, даже в своей речи в ночь выборов, что хочет положить конец войнам, включая войну в Украине. Это наполняет меня надеждой" , - подчеркнул посол.

Габсбург отметил, что во время прошлого президентства Трампа политические отношения между Венгрией и США были на пике. Переговоры между странами занимали центральное место в вопросах решения международных конфликтов.

"У нас действительно есть надежда, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику: мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную миграцию и защиту семей. Я считаю, что сейчас больше шансов, чем когда-либо, что мир наконец вернется в Украину после почти тысячи дней войны" , - сказал Габсбург.

Урегулирование войны России против Украины

Ранее Дональд Трамп не раз заявлял, что способен остановить войну России против Украины всего за один день. По информации СМИ, рассматривался вариант, при котором Украине придется уступить часть своих территорий.

Недавно британские медиа обнародовали новую версию так называемого "мирного плана" Трампа, предусматривающего размещение европейских войск в буферной зоне между Украиной и Россией.