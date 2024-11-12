МЗС Естонії: Трамп має можливість стати "Черчиллем нашого часу"
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що наступний президент США має нагоду стати "Черчиллем нашого часу", якщо ухвалить правильні рішення щодо війни РФ проти України. Про це він сказав в ефірі CNN, повідомляє Європейська правда.
Тсахкна висловив думку, що обраний президент США Дональд Трамп має можливість стати "Черчиллем нашого часу".
Він зазначив, що теперішні геополітичні обставини нагадують ситуацію у Європі 1938 року, коли інакші рішення тодішніх лідерів потенційно могли зупинити Гітлера і відвернути Другу світову війну.
"Ми ще можемо ухвалити правильні рішення… Росія залишатиметься загрозою і у майбутньому. Ми маємо покласти край агресії Росії проти України у справедливий, належний спосіб", – сказав Маргус Тсахкна.
Міністр продовжив, що у світі є і багато інших осередків напруги.
"Американський лідер який заступає на посаду має розуміти відповідальність, що лягає на нього. І я думаю, що у нього є можливість стати "Черчиллем", – підсумував Тсахкна.