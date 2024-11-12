Стала відома ймовірна дата парламентських виборів у Німеччині

Позачергові вибори у Бундестаг можуть відбутися 23 лютого 2025 року. Про це з посиланням на джерела пише агентство dpa, повідомляє Укрінформ.

Лідери найбільших політичних партій країни - Соціал-демократів (СДПН) і консервативного християнського блоку - досягли згоди щодо графіка призначення виборів. Очікується, що 16 грудня канцлер Олаф Шольц винесе питання про вотум довіри до Бундестагу. Якщо, як очікується, йому буде висловлено недовіру, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр може призначити проведення виборів протягом 60 днів.

Така угода, як стверджує агентство, була укладена після тижня суперечок у Берліні через звільнення 6 листопада міністра фінансів Крістіана Лінднера, що призвело до розвалу правлячої коаліції та втрати канцлером більшості в Бундестазі.

Як повідомлялося, Шольц спочатку запропонував провести вотум довіри в січні, однак зіткнувся з величезним тиском з боку опозиційних партій, які наполягають на швидшому рішенні.