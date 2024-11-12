Стала известна вероятная дата парламентских выборов в Германии

Внеочередные выборы в Бундестаг могут пройти 23 февраля 2025 года. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство dpa, сообщает Укринформ.

Лидеры крупнейших политических партий страны – Социал-демократов (СДПГ) и консервативного христианского блока – достигли согласия относительно графика назначения выборов. Ожидается, что 16 декабря канцлер Олаф Шольц вынесет вопрос о вотуме доверия к Бундестагу. Если, как ожидается, ему будет недоверено, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер может назначить проведение выборов в течение 60 дней.

Такое соглашение, как утверждает агентство, было заключено после недели споров в Берлине из-за увольнения 6 ноября министра финансов Кристиана Линднера, что привело к развалу правящей коалиции и потере канцлером большинства в Бундестаге.

Как сообщалось, Шольц изначально предложил провести вотум доверия в январе, однако столкнулся с огромным давлением со стороны оппозиционных партий, настаивающих на скорейшем решении.