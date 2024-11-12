У держбюджеті закладуть рекордні 55 млрд грн на виробництво зброї – Мінстратегпром

На виробництво озброєння та військової техніки у 2025-му виділено понад 55 мільярдів гривень. Це більше, ніж було виділено торік. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Серед передбачених 55 мільярдів гривень:

54,55 мільярда підуть на розвиток виробництва, розробку й впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;

500 мільйонів - на програму доступних кредитів для оборонних підприємств. Програма була створена у поточному році й дозволяє брати виробникам кредити під 5% річних, а решта відсотків покриватиметься держбюджетом.

Сметанін нагадав, що у 2024-му на оборону було виділено близько 51 мільярда гривень.