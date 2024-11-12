В госбюджете заложат рекордные 55 млрд грн на производство оружия – Минстратегпром

На производство вооружения и военной техники в 2025-м выделено более 55 миллиардов гривен. Это больше, чем было выделено в прошлом году. Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Среди предусмотренных 55 миллиардов гривен:

54,55 миллиарда пойдут на развитие производства, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения;

500 миллионов - на программу доступных кредитов для оборонных предприятий. Программа была создана в текущем году и позволяет брать производителям кредиты под 5% годовых, а остальные проценты будут покрываться госбюджетом.

Сметанин напомнил, что в 2024-м на оборону было выделено около 51 миллиарда гривен.