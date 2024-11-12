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Макрон: Рішення про Україну не можуть ухвалюватися без самої України

Макрон: Рішення про Україну не можуть ухвалюватися без самої України
Фото: president.gov.ua

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Парижі заявив, що вважає подальшу підтримку України пріоритетом та що жодні рішення про Україну не мають ухвалюватися без України. Про це він заявив на спільному брифінгу з Рютте 12 листопада, повідомляє Європейська правда.

Макрон зазначив, що подальша підтримка України має залишатися беззаперечним пріоритетом, та акцентував, що залучення північнокорейських військових на боці Росії є серйозною ескалацією. 

"Задля безпеки наших громадян потрібна сильна Україна, сильна Європа і сильний Альянс.
Ми продовжимо закликати, щоб НАТО і союзники надавали усю необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Це єдиний шлях до перемовин. І хочу чітко наголосити, що нічого не має вирішуватися про Україну без українців і про Європу – без європейців", – заявив Макрон.

Він продовжив, що Європа тривалий час уникала брати на себе відповідальність за свою безпеку, та після того нагадав про свою ідею відновлення "стратегічної автономії" Європи.

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