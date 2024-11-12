Макрон: Решения об Украине не могут приниматься без самой Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Париже заявил, что считает дальнейшую поддержку Украины приоритетом и что никакие решения об Украине не должны приниматься без Украины. Об этом он заявил на совместном брифинге с Рютте 12 ноября, сообщает Европейская правда.

Макрон отметил, что дальнейшая поддержка Украины должна оставаться безоговорочным приоритетом, и акцентировал, что привлечение северокорейских военных на стороне России является серьезной эскалацией.

"Для безопасности наших граждан нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный Альянс.

Мы продолжим призывать, чтобы НАТО и союзники оказывали всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Это единственный путь к переговорам. И хочу четко подчеркнуть, что ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе – без европейцев" , – заявил Макрон.

Он продолжил, что Европа долгое время избегала брать на себя ответственность за свою безопасность, и после этого напомнил о своей идее восстановления "стратегической автономии" Европы.