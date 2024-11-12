У Раді пропонують розформувати ТЦК, а працівників відправити на фронт

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати ТЦК та СП й створити з працівників Центрів понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті, повідомляє Ділова столиця.

Про це в ефірі сказала нардепка, яка влітку покинула фракцію "Слуга народу" Юлія Яцик.

Вона уточнила, що про це йдеться у звіті комісії, та в Міністерстві оборони України вже працюють над створенням рекрутингових центрів.

Це, за словами депутатки, дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій.

"Що стосується роботи ТЦК, то ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. Щобільше, працівники-військовослужбовці Центрів комплектування є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад. З чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад" , — сказала Яцик.

Нардепка не уточнила, яку саме кількість співробітників військкоматів пропонується "скоротити" та направити на фронт.

За її словами, це службова інформація, яка наразі розголошенню не підлягає.

На слова Яцик вже відреагував нардеп та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко.

"Без ТЦК ніхто не проведе мобілізації" , — заявив Костенко у стрімі з екснардепом Борислав Березою.

"Хто це зробить? Народні депутати? Ні! Ніхто" , — додав колега Яцик по парламенту.

Секретар оборонного комітету Ради, зазначив, що потрібно "боротися із окремими випадками", як можуть "дискредитувати" ТЦК.

Нагадаємо, за 10 місяців 2024 року в Україні було зафіксовано понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку.