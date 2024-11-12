В Раде предлагают расформировать ТЦК, а сотрудников отправить на фронт

Временная специальная комиссия Верховной Рады предлагает расформировать ТЦК и СП и создать из работников Центров более 10 бригад для выполнения боевых задач на фронте﻿. Об этом в эфире сказала нардеп, которая летом покинула фракцию "Слуга народа", Юлия Яцык, сообщает Деловая столица.

Она уточнила, что об этом идет речь в отчете комиссии, и в Министерстве обороны Украины уже работают над созданием рекрутинговых центров.

Это, по словам депутата, позволит перенаправить действующих военнослужащих ТЦК в зону боевых действий.

"Что касается работы ТЦК, то мы предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры из числа, в том числе гражданских лиц. Более того, работники-военнослужащие Центров комплектования являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий, например. Из численности сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад" , — сказала Яцык.

Нардеп не уточнила, какое количество сотрудников военкоматов предлагается "сократить" и направить на фронт.

По ее словам, это служебная информация, которая пока разглашению не подлежит.

На слова Яцык уже отреагировал нардеп и секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

"Без ТЦК никто не проведет мобилизацию" , — заявил Костенко в стриме с экс-нардепом Борислав Березой.

"Кто это сделает? Народные депутаты? Нет! Никто" , — добавил коллега Яцык по парламенту.

Секретарь оборонного комитета Рады отметил, что нужно "бороться с частными случаями", которые могут "дискредитировать" ТЦК.

Напомним, за 10 месяцев 2024 года в Украине было зафиксировано более 21 тысячи производств за нарушение военного учета.