Дуда не став на спільне фото із членами кліматичної конференції ООН через Лукашенка - ЗМІ

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився стати на спільне фото з учасниками кліматичної конференції ООН у Баку через присутність самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка﻿. Про це йдеться у повідомленні польського видання Polsat News, повідомляє Ділова столиця.

Як з’ясував журналіст видання, Дуда "навмисно" не з’явився на груповому фото учасників саміту.

"Президент [Польщі] бойкотував цей момент через те, що там був присутній білоруський лідер Олександр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, у зв’язку з участю Білорусі на українському фронті" , — заявив журналіст.

Джерела видання в оточенні Дуди заявили, що це було свідоме рішення польського президента.

"Сімейне фото — це сімейне фото. Пан президент вирішив, що він не хоче мати сімейне фото з Олександром Лукашенком" , — сказав він.

Як додав співрозмовник видання, такі жести є "важливими у політиці".

10 листопада стало відомо, що представники радикального угруповання Талібан вперше після приходу до влади в Афганістані у 2021 році візьмуть участь у кліматичній конференції ООН.

Зазначимо, COP — конференція ООН щодо зміни клімату. Вона проводиться щороку в різних регіонах світу для оцінки поточного стану клімату, визначення міжнародних стандартів та зобов’язань.

У 2024 році COP29 проходить в столиці Азербайджану Баку з 11 до 22 листопада.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда найближчими тижнями зустрінеться з обраним президентом США Дональдом Трампом.