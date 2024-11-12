Дуда не став на спільне фото із членами кліматичної конференції ООН через Лукашенка - ЗМІ
Президент Польщі Анджей Дуда відмовився стати на спільне фото з учасниками кліматичної конференції ООН у Баку через присутність самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це йдеться у повідомленні польського видання Polsat News, повідомляє Ділова столиця.
Як з’ясував журналіст видання, Дуда "навмисно" не з’явився на груповому фото учасників саміту.
"Президент [Польщі] бойкотував цей момент через те, що там був присутній білоруський лідер Олександр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, у зв’язку з участю Білорусі на українському фронті", — заявив журналіст.
Джерела видання в оточенні Дуди заявили, що це було свідоме рішення польського президента.
"Сімейне фото — це сімейне фото. Пан президент вирішив, що він не хоче мати сімейне фото з Олександром Лукашенком", — сказав він.
Як додав співрозмовник видання, такі жести є "важливими у політиці".
10 листопада стало відомо, що представники радикального угруповання Талібан вперше після приходу до влади в Афганістані у 2021 році візьмуть участь у кліматичній конференції ООН.
Зазначимо, COP — конференція ООН щодо зміни клімату. Вона проводиться щороку в різних регіонах світу для оцінки поточного стану клімату, визначення міжнародних стандартів та зобов’язань.
У 2024 році COP29 проходить в столиці Азербайджану Баку з 11 до 22 листопада.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда найближчими тижнями зустрінеться з обраним президентом США Дональдом Трампом.