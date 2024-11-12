Дуда не стал на совместное фото с членами климатической конференции ООН из-за Лукашенко - СМИ

Президент Польши Анджей Дуда отказался стать на совместное фото с участниками климатической конференции ООН в Баку из-за присутствия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко﻿. Об этом говорится в сообщении польского издания Polsat News, сообщает Деловая столица.

Как выяснил журналист издания, Дуда "намеренно" не появился на групповом фото участников саммита.

"Президент [Польши] бойкотировал этот момент из-за того, что там присутствовал белорусский лидер Александр Лукашенко. Так было и в прошлом году. Это символическое отмежевание, среди прочего, в связи с участием Беларуси на украинском фронте" , — заявил журналист.

Источники издания в окружении Дуды заявили, что это было сознательное решение польского президента.

"Семейное фото — это семейное фото. Господин президент решил, что он не хочет иметь семейное фото с Александром Лукашенко" , — сказал он.

Как добавил собеседник издания, такие жесты являются "важными в политике".

10 ноября стало известно, что представители радикальной группировки Талибан впервые после прихода к власти в Афганистане в 2021 году примут участие в климатической конференции ООН.

Отметим, COP — конференция ООН по изменению климата. Она проводится ежегодно в разных регионах мира для оценки текущего состояния климата, определения международных стандартов и обязательств.

В 2024 году COP29 проходит в столице Азербайджана Баку с 11 по 22 ноября.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в ближайшие недели встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом.