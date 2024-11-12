У Португалії українці зірвали виступ Навальної

Під час виступу дружини покійного російського політика Олексія Навального, Юлії, на конференції Web Summit 2024 у Лісабоні українські активісти увімкнули звук повітряної тривоги, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила маркетологиня та блогерка Христина Жук.

Вона поширила два відео з події. На одному з них чутно, як під час виступу навальної звучить повітряна тривога. На іншому відео активістки кричать "Stop Russia" та "Stop the War".

Виступ навальної зірвали, дякую всім хто доєднався pic.twitter.com/Q6n1CL5LTB — Христина Жук (@KhrytstynaZhuk) November 12, 2024

Виступ навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям хто доєднався до акції.На сцену вийшла українка, наш голос почули Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь якому куточку світу pic.twitter.com/7YYqntHTfX — Христина Жук (@KhrytstynaZhuk) November 12, 2024

Жук, яка й скликала людей на акцію, заявила, що виступ Навальної зірвали.

"На сцену вийшла українка, наш голос почули. Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь-якому куточку світу" , — написала вона.

На офіційних сторінках конференції ніяк не коментували цю подію. На сайті вказано, що Навальну запросили, оскільки вона є "потужним голосом за демократію та права людини". Вона повинна була виступити окремо на тему "Диктатори та цифрове інакомислення", а також взяти участь у дискусії "Протистояння автократам".

Навальна також ніяк не відреагувала на акцію українців. Останній її пост на платформі X присвячений відкриттю меморіалу на честь її чоловіка навпроти російського посольства у Лісабоні.