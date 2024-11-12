ЄС готовий збільшити імпорт газу зі США, якщо Трамп скасує мита - FT

Євросоюз може збільшити постачання зрідженого природного газу в обмін на відмову Дональда Трампа від ідеї високих мит на європейські товари﻿. Про це пише Financial Times, повідомляє Ділова столиця.

Європейські посадовці вважають, що нарощення імпорту американського ЗПГ може допомогти знизити залежність континенту від постачання російського газу і одночасно зменшити занепокоєння Трампа через торгівельний дефіцит.

Для американських виробників розширення європейського ринку разом із обіцянкою Трампа зняти паузу на видачу експортних ліцензій одразу після вступу на посаду може створити сприятливі умови для швидкого зростання галузі протягом наступних чотирьох років.

"Ми раді можливості співпрацювати з новою адміністрацією Трампа, щоб посилити роль Америки як головного постачальника зрідженого природного газу" , — зазначив Майкл Сейбел, генеральний директор Venture Global, одного з найбільших американських виробників ЗПГ.

"За останні роки Європа значно розширила свою інфраструктуру для прийому ЗПГ, і за умов політичної підтримки та чітких регуляцій США можуть повністю задовольнити цей попит" , — додав він.

Гарольд Хамм, засновник компанії Continental Resources, підтвердив готовність американських виробників наростити постачання газу в ЄС для зменшення залежності від російського енергоресурсу. Він розповів, що обговорював енергетичну політику з командою Трампа та іншими виробниками.

"Я впевнений, що нова адміністрація швидко зніме мораторій на нові ЗПГ-ліцензії" , — зазначив Майк Соммерс, очільник Американського нафтового інституту, говорячи про паузу, запроваджену Байденом для оцінки перспектив подальшого розвитку галузі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що американський ЗПГ може стати ключовим фактором у переговорах між Брюсселем та Вашингтоном. Минулого тижня вона висловила підтримку ідеї збільшення імпорту зі США.