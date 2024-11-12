ЕС готов увеличить импорт газа из США, если Трамп отменит пошлины - FT
Евросоюз может увеличить поставки сжиженного природного газа в обмен на отказ Дональда Трампа от идеи высоких пошлин на европейские товары. Об этом пишет Financial Times, сообщает Деловая столица.
Европейские чиновники считают, что наращивание импорта американского СПГ может помочь снизить зависимость континента от поставок российского газа и одновременно снизить беспокойство Трампа из-за торгового дефицита.
Для американских производителей расширение европейского рынка вместе с обещанием Трампа снять паузу на выдачу экспортных лицензий сразу после вступления в должность может создать благоприятные условия для быстрого роста отрасли в течение следующих четырех лет.
"Мы рады возможности сотрудничать с новой администрацией Трампа, чтобы усилить роль Америки как главного поставщика сжиженного природного газа", — отметил Майкл Сейбел, генеральный директор Venture Global, одного из крупнейших американских производителей СПГ.
"За последние годы Европа значительно расширила свою инфраструктуру для приема СПГ, и при политической поддержке и четких регуляциях США могут полностью удовлетворить этот спрос", — добавил он.
Гарольд Хамм, основатель компании Continental Resources, подтвердил готовность американских производителей нарастить поставки газа в ЕС для уменьшения зависимости от российского энергоресурса. Он рассказал, что обсуждал энергетическую политику с командой Трампа и другими производителями.
"Я уверен, что новая администрация быстро снимет мораторий на новые СПГ-лицензии", — отметил Майк Соммерс, глава Американского нефтяного института, говоря о паузе, введенной Байденом для оценки перспектив дальнейшего развития отрасли.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что американский СПГ может стать ключевым фактором в переговорах между Брюсселем и Вашингтоном. На прошлой неделе она выразила поддержку идее увеличения импорта из США.
"Мы до сих пор получаем много газа из России, поэтому замена его на американский, более дешевый для нас и более выгодный для потребителей, была бы разумной. Этот вопрос заслуживает обсуждения, особенно в свете торгового дефицита", — сказала она после телефонного разговора с Трампом.