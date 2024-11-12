ЕС готов увеличить импорт газа из США, если Трамп отменит пошлины - FT

Евросоюз может увеличить поставки сжиженного природного газа в обмен на отказ Дональда Трампа от идеи высоких пошлин на европейские товары﻿. Об этом пишет Financial Times, сообщает Деловая столица.

Европейские чиновники считают, что наращивание импорта американского СПГ может помочь снизить зависимость континента от поставок российского газа и одновременно снизить беспокойство Трампа из-за торгового дефицита.

Для американских производителей расширение европейского рынка вместе с обещанием Трампа снять паузу на выдачу экспортных лицензий сразу после вступления в должность может создать благоприятные условия для быстрого роста отрасли в течение следующих четырех лет.

"Мы рады возможности сотрудничать с новой администрацией Трампа, чтобы усилить роль Америки как главного поставщика сжиженного природного газа" , — отметил Майкл Сейбел, генеральный директор Venture Global, одного из крупнейших американских производителей СПГ.

"За последние годы Европа значительно расширила свою инфраструктуру для приема СПГ, и при политической поддержке и четких регуляциях США могут полностью удовлетворить этот спрос" , — добавил он.

Гарольд Хамм, основатель компании Continental Resources, подтвердил готовность американских производителей нарастить поставки газа в ЕС для уменьшения зависимости от российского энергоресурса. Он рассказал, что обсуждал энергетическую политику с командой Трампа и другими производителями.

"Я уверен, что новая администрация быстро снимет мораторий на новые СПГ-лицензии" , — отметил Майк Соммерс, глава Американского нефтяного института, говоря о паузе, введенной Байденом для оценки перспектив дальнейшего развития отрасли.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что американский СПГ может стать ключевым фактором в переговорах между Брюсселем и Вашингтоном. На прошлой неделе она выразила поддержку идее увеличения импорта из США.