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ЕС готов увеличить импорт газа из США, если Трамп отменит пошлины - FT

ЕС готов увеличить импорт газа из США, если Трамп отменит пошлины - FT
Фото: JoachimKohlerBremen

Евросоюз может увеличить поставки сжиженного природного газа в обмен на отказ Дональда Трампа от идеи высоких пошлин на европейские товары﻿. Об этом пишет Financial Times, сообщает Деловая столица.

Европейские чиновники считают, что наращивание импорта американского СПГ может помочь снизить зависимость континента от поставок российского газа и одновременно снизить беспокойство Трампа из-за торгового дефицита.

Для американских производителей расширение европейского рынка вместе с обещанием Трампа снять паузу на выдачу экспортных лицензий сразу после вступления в должность может создать благоприятные условия для быстрого роста отрасли в течение следующих четырех лет.

"Мы рады возможности сотрудничать с новой администрацией Трампа, чтобы усилить роль Америки как главного поставщика сжиженного природного газа", — отметил Майкл Сейбел, генеральный директор Venture Global, одного из крупнейших американских производителей СПГ.
"За последние годы Европа значительно расширила свою инфраструктуру для приема СПГ, и при политической поддержке и четких регуляциях США могут полностью удовлетворить этот спрос", — добавил он.

Гарольд Хамм, основатель компании Continental Resources, подтвердил готовность американских производителей нарастить поставки газа в ЕС для уменьшения зависимости от российского энергоресурса. Он рассказал, что обсуждал энергетическую политику с командой Трампа и другими производителями.

"Я уверен, что новая администрация быстро снимет мораторий на новые СПГ-лицензии", — отметил Майк Соммерс, глава Американского нефтяного института, говоря о паузе, введенной Байденом для оценки перспектив дальнейшего развития отрасли.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что американский СПГ может стать ключевым фактором в переговорах между Брюсселем и Вашингтоном. На прошлой неделе она выразила поддержку идее увеличения импорта из США.

"Мы до сих пор получаем много газа из России, поэтому замена его на американский, более дешевый для нас и более выгодный для потребителей, была бы разумной. Этот вопрос заслуживает обсуждения, особенно в свете торгового дефицита", — сказала она после телефонного разговора с Трампом.

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