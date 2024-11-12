У Молдові знайшли вже третій за останні дні безпілотник

У Молдові 12 листопада було знайдено ще одного безпілотника, що впав на території країни, заявили у Генеральному інспектораті поліції. З посиланням на NewsMaker, повідомляє Ділова столиця.

БПЛА було знайдено біля с. Кошерниця у Криулянському районі.

Нині на місці працюють фахівці.

Це вже третій безпілотник, який було знайдено на території Молдови за останні три дні.

Нагадаємо, на території Молдови 10 листопада впали два фальш-дрони без бойової частини, які Росія масово застосовує у повітряних атаках проти України.

12 листопада Міністерство закордонних справ Молдови передало новопризначеному послу Росії Олегу Озерову ноту протесту через втручання РФ у виборчий процес та падіння двох російських дронів на території країни.