В Молдове нашли уже третий за последние дни беспилотник

В Молдове 12 ноября был найден еще один упавший на территории страны беспилотник﻿, заявили в Генеральном инспекторате полиции. Со ссылкой на NewsMaker, сообщает Деловая столица.

БПЛА был найден возле с. Кошерница в Криулянском районе.

Сейчас на месте работают специалисты.

Это уже третий беспилотник, найденный на территории Молдовы за последние три дня.

Напомним, на территории Молдовы 10 ноября упали два фальш-дрона без боевой части, которые Россия массово применяет в воздушных атаках против Украины.

12 ноября Министерство иностранных дел Молдовы передало новоназначенному послу России Олегу Озерову ноту протеста из-за вмешательства РФ в избирательный процесс и падения двух российских дронов на территории страны.