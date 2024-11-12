В Молдове нашли уже третий за последние дни беспилотник
В Молдове 12 ноября был найден еще один упавший на территории страны беспилотник, заявили в Генеральном инспекторате полиции. Со ссылкой на NewsMaker, сообщает Деловая столица.
БПЛА был найден возле с. Кошерница в Криулянском районе.
Сейчас на месте работают специалисты.
Это уже третий беспилотник, найденный на территории Молдовы за последние три дня.
Напомним, на территории Молдовы 10 ноября упали два фальш-дрона без боевой части, которые Россия массово применяет в воздушных атаках против Украины.
12 ноября Министерство иностранных дел Молдовы передало новоназначенному послу России Олегу Озерову ноту протеста из-за вмешательства РФ в избирательный процесс и падения двух российских дронов на территории страны.