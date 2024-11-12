Син Трампа відмовився працювати в адміністрації майбутнього президента США - ЗМІ

Старший син новообраного президента США Дональда Трампа не приєднається до адміністрації свого батька в Білому домі, оскільки планує працювати у компанії консервативного венчурного інвестора﻿. Про це пишуть Financial Times та Bloomberg з посиланням на джерела, пише Юрій Вишневський, Ділова столиця.

За словами співрозмовників видань, Трамп-молодший збирається стати партнером у фірмі 1789 Capital. Заснована у 2022 році донором Трампа Омідом Маліком, вона проголошує "підтримку компаній, що будують наступну еру американського процвітання".

Компанія уникає принципів ESG, або екологічного, соціального та корпоративного управління. Натомість дотримується власних принципів — EIG, або підприємництва, інновацій та зростання.

За даними бази приватних ринків PitchBook, компанія зробила одну інвестицію — у платформу Tucker Carlson Network, створену правим журналістом Такером Карлсоном, який брав інтерв’ю в російського лідера Володимира Путіна.

Журналісти зазначають, що Трамп-молодший зіграв ключову роль у кампанії з переобрання свого батька. Саме він просував сенатора з Огайо Джеймса Девіда Венса на посаду віцепрезидента.

Крім того, він зіграв важливу роль у налагодженні тісніших зв’язків з Робертом Френсісом Кеннеді-молодшим, який відмовився від президентських перегонів, підтримавши Трампа.

Також Трамп-молодший заохочував батька переглянути своє ставлення до криптовалют. Разом зі своїми братами Еріком і Берроном Трамп-молодший бере активну участь у криптобізнесі World Liberty Financial, запущеному цього року.

Публікації про рішення Трампа-молодшого відмовитися від роботи в Білому домі з’явились тоді, коли новообраний президент перебуває в процесі формування своєї основної команди.