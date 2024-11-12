Сын Трампа отказался работать в администрации будущего президента США - СМИ

Старший сын новоизбранного президента США Дональда Трампа не присоединится к администрации своего отца в Белом доме, поскольку планирует работать в компании консервативного венчурного инвестора﻿. Об этом пишут Financial Times и Bloomberg со ссылкой на источники, пишет Юрий Вишневский, Деловая столица.

По словам собеседников изданий, Трамп-младший собирается стать партнером в фирме 1789 Capital. Основанная в 2022 году донором Трампа Омидом Маликом, она провозглашает "поддержку компаний, строящих следующую эру американского процветания".

Компания избегает принципов ESG, или экологического, социального и корпоративного управления. Зато придерживается собственных принципов — EIG, или предпринимательства, инноваций и роста.

По данным базы частных рынков PitchBook, компания сделала одну инвестицию – в платформу Tucker Carlson Network, созданную правым журналистом Такером Карлсоном, бравшим интервью у российского лидера Владимира Путина.

Журналисты отмечают, что Трамп-младший сыграл ключевую роль в кампании по переизбранию своего отца. Именно он продвигал сенатора из Огайо Джеймса Дэвида Вэнса на должность вице-президента.

Кроме того, он сыграл важную роль в налаживании более тесных связей с Робертом Фрэнсисом Кеннеди-младшим, который отказался от президентской гонки, поддержав Трампа.

Также Трамп-младший поощрял отца пересмотреть свое отношение к криптовалютам. Вместе со своими братьями Эриком и Бэрроном Трамп-младший активно участвует в криптобизнесе World Liberty Financial, запущенном в этом году.

Публикации о решении Трампа-младшего отказаться от работы в Белом доме появились, когда новоизбранный президент находится в процессе формирования своей основной команды.