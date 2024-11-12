Україна отримає від Франції шість, а не три винищувачі Mirage 2000-5F

Франція передасть Україні шість винищувачів моделі Mirage 2000−5F з повним пакетом підтримки, а не три, як зазначалось раніше, заявив депутат французького парламенту Франк Джилетті. Його слова цитує портал Opex360, повідомляє Новое время.

За словами Джилетті, це пов’язано з постачанням нових літаків Rafale та Mirage 2000D, що може призвести до збільшення витрат на їхнє утримання. Окрім цього передача Україні Mirage 2000−5F прискорить їхнє виведення з експлуатації у французьких Повітряних силах.

Джилетті зазначив, що виробництво літаків Rafale займає в середньому три роки. Як пише Opex360, до 2030 року Військово-повітряні сили мають отримати 137 Rafale. Загалом Франція матиме 185 бойових літаків, що ускладнить їхнє утримання, сказано в матеріалі.

23 жовтня видання La Tribune з посиланням на власні джерела повідомляло, що Франція надасть Україні три літаки-винищувачі моделі Mirage 2000−5 у першому кварталі 2025 року. Зазначалось, що Mirage 2000−5 на додаток до ракет повітря-повітря MICA будуть озброєні бомбами AASM (Safran) для завдавання ударів з повітря і крилатими ракетами Scalp. Їхнє озброєння також доповнюватимуть дві 30-мм гармати.