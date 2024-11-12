Украина получит от Франции шесть, а не три истребителя Mirage 2000−5F

Франция передаст Украине шесть истребителей модели Mirage 2000−5F с полным пакетом поддержки, а не три, как отмечалось ранее, заявил депутат французского парламента Франк Джилетти. Его слова цитирует портал Opex360, сообщает Новое время.

По словам Джилетти, это связано с поставкой новых самолетов Rafale и Mirage 2000D, что может привести к увеличению расходов на их содержание. Кроме этого передача Украине Mirage 2000−5F ускорит их вывод из эксплуатации во французских Воздушных силах.

Джилетти отметил, что производство самолетов Rafale занимает в среднем три года. Как пишет Opex360, к 2030 году Военно-воздушные силы должны получить 137 Rafale. В целом Франция будет иметь 185 боевых самолетов, что усложнит их содержание, сказано в материале.

23 октября издание La Tribune со ссылкой на собственные источники сообщало, что Франция предоставит Украине три самолета-истребителя модели Mirage 2000−5 в первом квартале 2025 года. Отмечалось, что Mirage 2000−5 в дополнение к ракетам воздух-воздух MICA будут вооружены бомбами AASM (Safran) для нанесения ударов с воздуха и крылатыми ракетами Scalp. Их вооружение также будут дополнять две 30-мм пушки.