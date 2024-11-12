Прем'єр Чехії розповів деякі подробиці розмови з Трампом

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала поговорив з обраним президентом США Дональдом Трампом про двосторонні відносини, а також ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні. З посиланням на ČTK, повідомляє Європейська правда.

Подробиці розмови він розповів журналістам у кулуарі кліматичного саміту СОР29 у Баку. За словами Фіали, розмова з Трампом "здивувала мене у двох моментах".

"Була справді відкрита дискусія. Дональд Трамп запитав мене про мої погляди на українсько-російський конфлікт та його вирішення. Я також був здивований сердечністю і доброзичливістю розмови" , – поділився він.

Також чеський прем’єр додав, що Трамп згадав про свої особисті зв'язки з Чехією і добре відгукувався про свої відносини з країною.

На запитання, чи розповів Трамп, який раніше пообіцяв припинити війну Росії проти України до своєї інавгурації, якісь деталі свого плану, Фіала відмовився говорити про деталі розмови, але висловив упевненість, що кожен скаже те, що хотів сказати публічно.