Премьер Чехии рассказал некоторые подробности разговора с Трампом

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поговорил с избранным президентом США Дональдом Трампом о двусторонних отношениях, а также ситуации на Ближнем Востоке и войне в Украине. Со ссылкой на ČTK.﻿, сообщает Европейская правда.

Фиала рассказал подробности разговора журналистам в кулуаре климатического саммита СОР29 в Баку. По словам Фиалы, разговор с Трампом "удивил меня в двух моментах".

"Была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп спросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решения. Я также был удивлен сердечностью и доброжелательностью разговора" , – поделился он.

Также чешский премьер добавил, что Трамп вспомнил о своих личных связях с Чехией и хорошо отзывался о своих отношениях со страной.

На вопрос, рассказал ли Трамп, который ранее пообещал прекратить войну России против Украины до своей инаугурации, какие-то детали своего плана, Фиала отказался говорить о деталях разговора, но выразил уверенность, что каждый скажет то, что хотел сказать публично.