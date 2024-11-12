Премьер Чехии рассказал некоторые подробности разговора с Трампом
Премьер-министр Чехии Петр Фиала поговорил с избранным президентом США Дональдом Трампом о двусторонних отношениях, а также ситуации на Ближнем Востоке и войне в Украине. Со ссылкой на ČTK., сообщает Европейская правда.
Фиала рассказал подробности разговора журналистам в кулуаре климатического саммита СОР29 в Баку. По словам Фиалы, разговор с Трампом "удивил меня в двух моментах".
"Была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп спросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решения. Я также был удивлен сердечностью и доброжелательностью разговора", – поделился он.
Также чешский премьер добавил, что Трамп вспомнил о своих личных связях с Чехией и хорошо отзывался о своих отношениях со страной.
На вопрос, рассказал ли Трамп, который ранее пообещал прекратить войну России против Украины до своей инаугурации, какие-то детали своего плана, Фиала отказался говорить о деталях разговора, но выразил уверенность, что каждый скажет то, что хотел сказать публично.
"Безусловно, иметь дело с российской агрессией в Украине, иметь дело с этой ситуацией будет нелегко, я думаю, мы все это знаем", – указал Фиала.