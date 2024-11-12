Влада Курщини нарахувала понад $7 млрд, необхідних для відновлення області

Губернатор Курської області Олексій Смірнов стверджує, що відновлення регіону після проведення операції ЗСУ коштуватиме $7,14 млрд (700 млрд рублів). Про це пише The Moscow Times, повідомляє Новое время.

Смірнов заявив, що для відновлення районів, де проходили бойові дії або була інтенсивна робота артилерії та безпілотних літальних апаратів, необхідно $1,2 млрд (118 млрд рублів). Загальні витрати на відновлення області, за його словами, перевищують $7,14 млрд (700 млрд рублів).

Оцінка шкоди враховує збитки, завдані підприємствам, сільському господарству, соціальним установам, комунальній інфраструктурі та іншим об'єктам. Для порівняння, бюджет Курської області на 2024 рік був запланований з витратами у $900 млн (88,7 млрд рублів) та доходами в $850 млн (83,2 млрд рублів).

Наприкінці жовтня заступник губернатора Курської області Сергій Стародубцев називав значно меншу суму збитків — $1,19 млрд (117 млрд рублів).

У вересні Смірнов зазначав, що через бойові дії фермери та агропідприємства не зможуть завершити збирання врожаю на площі 160 000 гектарів, що призведе до зменшення виробництва зерна, олійних культур та цукрових буряків.

Також, як заявляв губернатор, у Курській області загинули 26 000 голів великої рогатої худоби, що матиме негативний вплив на виробництво молока і м’яса.