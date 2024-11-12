Власти Курщины насчитали более $7 млрд, необходимых для восстановления области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов утверждает, что восстановление региона после проведения операции ВСУ будет стоить $7,14 млрд (700 млрд рублей). Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Новое время.

Смирнов заявил, что для восстановления районов, где проходили боевые действия или была интенсивная работа артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, необходимо $1,2 млрд (118 млрд рублей). Общие затраты на восстановление области, по его словам, превышают $7,14 млрд (700 млрд рублей).

Оценка учитывает ущерб, нанесенный предприятиям, сельскому хозяйству, социальным учреждениям, коммунальной инфраструктуре и другим объектам. Для сравнения, бюджет Курской области на 2024 год был запланирован с расходами в $900 млн (88,7 млрд рублей) и доходами в $850 млн (83,2 млрд рублей).

В конце октября заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев называл значительно меньшую сумму убытков — $1,19 млрд (117 млрд рублей).

В сентябре Смирнов отмечал, что из-за боевых действий фермеры и агропредприятия не смогут завершить уборку урожая на площади 160 000 гектаров, что приведет к уменьшению производства зерна, масличных культур и сахарной свеклы.

Также, как заявлял губернатор, в Курской области погибли 26 000 голов крупного рогатого скота, что окажет негативное влияние на производство молока и мяса.