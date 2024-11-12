У ЗСУ знову перевіряють конфлікт між підрозділом Asgard і держслужбовцем Дмитрієвим

Командування Сухопутних військ розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між державним службовцем Олександром Дмитрієвим і військовослужбовцями з групи Asgard, повідомляє Лівий берег.

За інформацією пресслужби Сухопутних військ ЗСУ, командування детально вивчило висновки Головного управління військової служби правопорядку, врахувало їхні пропозиції й розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між Дмитрієвим і військовослужбовцями групи Asgard.

«Неупереджені заходи додаткової перевірки одночасно розпочаті стосовно всіх фігурантів інциденту. Зокрема, щодо Дмітрієва О.В., відповідно до частини 1 статті 68 Закону України «Про державну службу», відкрито дисциплінарне провадження та створено дисциплінарну комісію» , - йдеться у повідомленні військових.

Також почалося службове розслідування для уточнення причин і умов, що сприяли правопорушенню та встановлення ступеня вини військовослужбовців, зазначили у командуванні Сухопутних військ.

Нагадаємо, минулого місяця бійці підрозділу Asgard оприлюднили у соцмережах звернення через Олександра Дмитрієва, який називає себе цивільним радником командувача Павлюка.

Бійці заявили, що він «дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати «ломати військових через коліно», та принижувати їх гідність».

На це відреагувало командування Сухопутних військ і пообіцяли розслідувати інцидент. Також прокоментував ситуацію і сам генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що Дмитрієв нібито домагається заборони державної ІТ-системи VEZHA (платформа відеоаналізу поля бою), а натомість зобовʼязує використовувати приватну систему "Очі".