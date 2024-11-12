В ВСУ снова проверяют конфликт между подразделением Asgard и госслужащим Дмитриевым

Командование Сухопутных войск приступило к дополнительной проверке обстоятельств инцидента между государственным служащим Александром Дмитриевым и военнослужащими из группы Asgard, сообщает Левый берег.

По информации пресс-службы Сухопутных войск ВСУ, командование подробно изучило выводы Главного управления военной службы правопорядка, учло их предложения и приступило к дополнительной проверке обстоятельств инцидента между Дмитриевым и военнослужащими группы Asgard.

«Непредвзятые меры дополнительной проверки одновременно предприняты по отношению ко всем фигурантам инцидента. В частности, в отношении Дмитриева А.В., согласно части 1 статьи 68 Закона Украины «О государственной службе», открыто дисциплинарное производство и создана дисциплинарная комиссия» , - говорится в сообщении военных.

Также началось служебное расследование по уточнению причин и условий, способствовавших правонарушению и установлению степени вины военнослужащих, отметили в командовании Сухопутных войск.

Напомним, в прошлом месяце бойцы подразделения Asgard обнародовали в соцсетях обращение через Александра Дмитриева, называющего себя гражданским советником командующего Павлюка.

Бойцы заявили, что он «позволяет вмешиваться в работу нашего подразделения. А именно: отдавать приказы военным, угрожать «ломать военных через колено» и унижать их достоинство».

На это отреагировало командование Сухопутных войск и пообещали расследовать инцидент. Также прокомментировал ситуацию и сам генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что Дмитриев якобы добивается запрета государственной IТ-системы VEZHA (платформа видеоанализа поля боя), а обязывает использовать частную систему "Глаза".