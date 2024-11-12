Лубінець розповів, скільки Україні вдалося повернути дітей з РФ

Україна змогла повернути з території Російської Федерації й тимчасово окупованих земель 1002 дитини. З посиланням на коментар уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, повідомляє Радіо Свобода.

«Насамперед нам допомагають наші міжнародні партнери. Мені дуже приємно, що основний партнер у питанні повернення українських дітей – це Катар… Вони нам дуже сильно допомагають. Як результат, ви бачите, що у нас постійно збільшується кількість українських дітей, яких ми повернули з Російської Федерації, а також тимчасово окупованої території України» , – зазначив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що всього Росія примусово перемістила 19 546 дітей, припускаючи водночас, що справжня цифра набагато більша й що вона зростатиме надалі.

«Вони не надають жодних відомостей про українських дітей. На тимчасово окупованій території України проживають півтора мільйона українських дітей. Скільки з них вже росіяни депортували? Можемо тільки здогадуватися… Але я переконаний, що число дітей, яких депортувала Російська Федерація, зростатиме» , – зауважив Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини також додав, що Росія «максимально затягує» процес повернення українських дітей.

«Навіть коли ми через партнерів подаємо документи, де ми встановлюємо самостійно, де перебувають українські діти й у яких умовах. Ми готуємо пакет документів для партнерів, де показуємо, що це українська дитина. В Україні є рідні, близькі, і ми хочемо повернути цю дитину. Постійно проблема, як я сказав, – небажання Російської Федерації швидко повертати українських дітей» , – сказав омбудсмен.

У Європарламенті на конференції, присвяченій поверненню українських дітей додому, Лубінець закликав міжнародну спільноту створити постійний орган із питань повернення українських дітей, приєднуватися до коаліції країн, що працюють над цим, збирати інформацію про примусово переміщених дітей, розробити програми для їхньої реабілітації та працювати над притягненням винних до відповідальності.

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