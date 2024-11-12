Лубинец рассказал, сколько Украине удалось вернуть детей из РФ

Украина смогла вернуть с территории Российской Федерации и временно оккупированных земель 1002 ребенка. Со ссылкой на комментарий уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, сообщает Радио Свобода.

«Прежде всего, нам помогают наши международные партнеры. Мне очень приятно, что основной партнер по вопросу возвращения украинских детей – это Катар… Они нам очень сильно помогают. Как результат, вы видите, что у нас постоянно увеличивается количество украинских детей, которые мы вернули из Российской Федерации, а также временно оккупированной территории Украины» , – отметил Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что всего Россия принудительно переместила 19 546 детей, предполагая в то же время, что настоящая цифра намного больше и что она будет расти в дальнейшем.

«Они не предоставляют никаких сведений об украинских детях. На временно оккупированной территории Украины проживает полтора миллиона украинских детей. Сколько из них россияне уже депортировали? Можем только догадываться… Но я убежден, что число депортированных Российской Федерацией детей будет расти» , – отметил Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека также добавил, что Россия максимально затягивает процесс возвращения украинских детей.

«Даже когда мы через партнеров подаем документы, где мы устанавливаем самостоятельно, где находятся украинские дети и в каких условиях. Мы готовим пакет документов для партнеров, где показываем, что это украинский ребенок. В Украине есть родные, близкие, и мы хотим вернуть этого ребенка. Постоянно проблема, как я сказал, – нежелание Российской Федерации быстро возвращать украинских детей» , – сказал омбудсмен.

В Европарламенте на конференции, посвященной возвращению украинских детей домой, Лубинец призвал международное сообщество создать постоянный орган по возвращению украинских детей, присоединяться к коалиции стран, работающих над этим, собирать информацию о принудительно перемещенных детях, разработать программы для их реабилитации и работать над привлечением виновных к ответственности.

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