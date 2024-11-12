Британії доведеться відправити війська в Україну в разі скорочення допомоги від США - Джонсон

Експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Сполученому Королівству, можливо, доведеться відправити війська в Україну, якщо наступний президент США Дональд Трамп скоротить підтримку Києва. Про це він сказав в інтерв'ю GB News, повідомляє Новое время.

Джонсон наголосив, що підтримка України є ключовим аспектом, що не дозволить Росії загрожувати іншим європейським країнам.

Він також попередив, що «якщо Україна впаде, це призведе до ще більшої загрози біля наших кордонів».

«Далі будуть Балтійські країни, Грузія. Ви побачите наслідки поразки України в Тихоокеанському регіоні. Ви побачите це в Південнокитайському морі» , — наголосив експрем'єр.

За його словами, такий сценарій змусить Британію направити війська безпосередньо в Україну.

«В іншому випадку наша колективна безпека буде серйозно підірвана через відроджену Росію, яка загрожує різним частинам Європи, і нам тоді доведеться платити, щоб відправити британські війська для захисту України» , — заявив Борис Джонсон.

Джонсон наголосив, що підтримка України є «хорошою інвестицією» для безпеки Європи.

Борис Джонсон, який активно підтримує Україну, також є прихильником Дональда Трампа. Зокрема, він казав, що російський диктатор Володимир Путін не вторгнувся б в Україну, якби президентом США на момент початку повномасштабної війни був Трамп.