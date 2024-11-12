Британии придется отправить войска в Украину в случае сокращения помощи от США - Джонсон

Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Соединенному Королевству, возможно, придется отправить войска в Украину, если следующий президент США Дональд Трамп сократит поддержку Киева. Об этом он сказал в интервью GB News, сообщает Новое время.

Джонсон подчеркнул, что поддержка Украины является ключевым аспектом, который не позволит России угрожать другим европейским странам.

Он также предупредил, что «если Украина упадет, это приведет к еще большей угрозе у наших границ».

«Далее будут Балтийские страны, Грузия. Вы увидите последствия поражения Украины в Тихоокеанском регионе. Вы увидите это в Южнокитайском море» , — подчеркнул экс-премьер.

По его словам, такой сценарий заставит Британию направить войска непосредственно в Украину.

«В противном случае наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана из-за возрожденной России, которая угрожает разным частям Европы, и нам тогда придется платить, чтобы отправить британские войска для защиты Украины» , — заявил Борис Джонсон.

Джонсон подчеркнул, что поддержка Украины является «хорошей инвестицией» для безопасности Европы.

Борис Джонсон, который активно поддерживает Украину, также является сторонником Дональда Трампа. В частности, он говорил, что российский диктатор Владимир Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США на момент начала полномасштабной войны был Трамп.