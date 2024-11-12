У ВМС ЗСУ вважають, що РФ вирішила проблему з завантаженням Калібрів на ракетоносії

Росія, ймовірно, вирішила проблему завантаження ракет Калібр на свої ракетоносії, з якою раніше стикалися через перебазування бойових одиниць Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська.﻿ Про це етері марафону Єдині новини сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Новое время.

«З огляду на використання надводних кораблів, можна зробити висновок, що окупанти вирішили проблему завантаження ракет на борт. Дивно, що вони так довго до цього йшли, адже системи для завантаження ракет не є чимось складним» , — зазначив він.

Плетенчук уточнив, що мова йде про спеціальні крани, які повинні відповідати певним технічним вимогам для завантаження цього озброєння на кораблі.

За його словами, росіяни вже навчилися завантажувати ракети на підводні човни, де цей процес здійснюється горизонтально.

«Якщо надводні кораблі — то трохи інше обладнання для вертикального завантаження. Дивно, що вони пів року не могли доставити плавучий кран. Зараз можна вважати, що цю проблему вони, ймовірно, вирішили» , — підкреслив речник.

Наразі в Чорному морі немає носіїв Калібрів. Проте Плетенчук наголосив, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог постійно готується до атак, а ймовірно, зараз відбувається накопичення ракет.