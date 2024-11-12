В ВМС ВСУ считают, что РФ решила проблему с загрузкой Калибров на ракетоносители

Россия, вероятно, решила проблему загрузки ракет Калибр на свои ракетоносители, с которой ранее сталкивались из-за перебазирования боевых единиц Черноморского флота из временно оккупированного Крыма в Новороссийск. Об этом эфире марафона Единые новости сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Новое время.

«Учитывая использование надводных кораблей, можно сделать вывод, что оккупанты решили проблему загрузки ракет на борт. Странно, что они так долго к этому шли, ведь системы для загрузки ракет не являются чем-то сложным» , — отметил он.

Плетенчук уточнил, что речь идет о специальных кранах, которые должны отвечать определенным техническим требованиям для загрузки этого вооружения на корабли.

По его словам, россияне уже научились загружать ракеты на подводные лодки, где этот процесс осуществляется горизонтально.

«Если надводные корабли — нужно немного другое оборудование для вертикальной загрузки. Удивительно, что они полгода не могли доставить плавучий кран. Сейчас можно считать, что эту проблему они, вероятно, решили» , — подчеркнул спикер.

Сейчас в Черном море нет носителей Калибров. Однако Плетенчук отметил, что не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку враг постоянно готовится к атакам, а вероятно, сейчас происходит накопление ракет.