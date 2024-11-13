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РФ за добу втратила майже 1800 військових та 56 артсистем – Генштаб

РФ за добу втратила майже 1800 військових та 56 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1770 військових, 24 танки, 49 бронемашин, 56 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 714 380 (+1 770) осіб,
  • танків – 9 300 (+24) од,
  • бойових броньованих машин – 18 896 (+49) од,
  • артилерійських систем – 20 408 (+56) од,
  • РСЗВ – 1 249 (+0) од,
  • засобів ППО – 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 798 (+61) од,
  • крилатих ракет – 2 636 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 966 (+96) од,
  • спеціальної техніки – 3 629 (+3) од.

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