РФ за добу втратила майже 1800 військових та 56 артсистем – Генштаб
За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1770 військових, 24 танки, 49 бронемашин, 56 артсистем та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 714 380 (+1 770) осіб,
- танків – 9 300 (+24) од,
- бойових броньованих машин – 18 896 (+49) од,
- артилерійських систем – 20 408 (+56) од,
- РСЗВ – 1 249 (+0) од,
- засобів ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 798 (+61) од,
- крилатих ракет – 2 636 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 966 (+96) од,
- спеціальної техніки – 3 629 (+3) од.