РФ за добу втратила майже 1800 військових та 56 артсистем – Генштаб

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1770 військових, 24 танки, 49 бронемашин, 56 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали: