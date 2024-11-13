"Укренерго" запроваджує відключення електрики для бізнесу: причина

По Україні вводять відключення світла у середу, 13 листопада. Енергетики обмежують споживання для бізнесу та промисловості.﻿ Про це йдеться у повідомленні "Укренерго", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Причина відключення світла - короткострокове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.

Обмеження діятимуть упродовж дня для бізнесу та промислових споживачів. Після усунення проблем ввечері обмеження будуть скасовані. Бізнес також закликають активніше імпортувати електроенергію для власних потреб.

В "Укренерго" наголошують, що сьогодні жодних обмежень для населення не передбачається.