"Укрэнерго" вводит отключение электричества для бизнеса: причина

По Украине вводят отключения света в среду, 13 ноября, Энергетики ограничивают потребление для бизнеса и промышленности.﻿ Об этом сообщает "Укрэнерго", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Причина отключений света - краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии.

Ограничения будут действовать в течение дня для бизнеса и промышленных потребителей. После устранения проблем вечером ограничения будут отменены. Бизнес также призывают более активно импортировать электроэнергию для собственных нужд.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что сегодня никаких ограничений для населения не предусматривается.