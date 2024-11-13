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Окупанти вдарили по Києву та області ракетами і дронами: поранено людину

Окупанти вдарили по Києву та області ракетами і дронами: поранено людину
Фото: ДСНС

Уночі та вранці російські війська завдали по Києві та області ракетно-дронового удару, внаслідок чого в одному з населених пунктів поранена людина, також палало складське приміщення. Сили ППО знищили кілька ракет і до десятка дронів.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні Київської ОВА та КМВА, повідомляє Українська правда.

"Збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Вперше за останні 73 дні. Для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.
Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці", – йдеться у повідомленні.

За словами, начальника КМВА Сергія Попка, завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години.

В результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога.

"Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило", - зазначив Попко.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів поранена людина. За його словами, чоловік 48 років отримав садна голови, його стан задовільний.

Також на місці падіння уламків сталося загорання складського приміщення. Пожежу було локалізовано.

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