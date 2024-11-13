Оккупанты ударили по Киеву и области ракетами и дронами: ранен человек

Ночью и утром российские войска нанесли по Киеву и области ракетно-дроновой удар, в результате чего в одном из населенных пунктов ранен человек, также горело складское помещение. Силы ПВО уничтожили несколько ракет и до десятка дронов.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Киевской ОВА и КГВА, сообщает Украинская правда.

"Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Впервые за последние 73 дня. Для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

Воздушную тревогу в столице объявили в половине седьмого утра из-за угрозы БпЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев противник одновременно нанес баллистический удар по столице" , – говорится в сообщении.

По словам начальника КМВА Сергея Попко, завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву продолжался более 2 часов.

В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага.

"По состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало" , - отметил Попко.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов ранен человек. По его словам, мужчина 48 лет получил ссадины головы, его состояние удовлетворительное.

Также на месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар был локализован.