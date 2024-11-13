Комбінована повітряна атака: ППО збила чотири ракети і 37 безпілотників
У ніч на 13 листопада російські війська запустили по Україні ракети різних типів та безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили чотири ракети та 37 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):
- 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області РФ по Сумщині;
- 2 крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 район пусків Воронезька область РФ;
- 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (РФ).
"Станом на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.
47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та росії. Ще два безпілотники — в повітрі, бойова робота триває!", – йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.