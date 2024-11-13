Комбінована повітряна атака: ППО збила чотири ракети і 37 безпілотників

У ніч на 13 листопада російські війська запустили по Україні ракети різних типів та безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили чотири ракети та 37 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):

2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області РФ по Сумщині;

2 крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море;

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 район пусків Воронезька область РФ;

90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (РФ).

"Станом на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та росії. Ще два безпілотники — в повітрі, бойова робота триває!" , – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.