Комбинированная воздушная атака: ПВО сбила четыре ракеты и 37 беспилотников

В ночь на 13 ноября российские войска запустили по Украине ракеты разных типов и беспилотники. Силы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты и 37 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено 96 средств воздушного нападения (без учета КАБ):

2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области РФ по Сумщине;

2 крылатые ракеты Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Каспийское море;

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 район пусков Воронежская область РФ;

90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел (РФ).

"По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 37-ми БПЛА противника в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях.

47 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, два БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России. Еще два беспилотника - в воздухе, боевая работа продолжается!" , - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.