США, Південна Корея та Японія розпочали масштабні військові навчання

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія у середу, 13 листопада, розпочали другі масштабні тристоронні навчання "Лезо свободи" із залученням підрозділів сухопутних військ, Військово-морських сил, Військово-повітряних сил та кібервійськ. Про це з посиланням на південнокорейський Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) пише Yonhap, повідомляє Європейська правда.

Як передає агентство, навчання, спрямовані на зміцнення безпекової співпраці союзників на тлі поглиблення зв’язків Північної Кореї з Росією, проходитимуть у міжнародних водах на південь від корейського острова Чеджу і триватимуть до п’ятниці, 15 листопада.

До навчань будуть залучені різні військові кораблі та бойові літаки трьох сторін, включно з авіаносцем ВМС США "Джорджем Вашингтоном" (USS George Washington) та есмінцями з ракетним озброєнням ВМС Південної Кореї і морських Сил самооборони Японії.

У JCS також зазначили, що тренування охоплюватимуть низку напрямків, серед яких:

спільна протиповітряна та протиракетна оборона;

протичовнова боротьба;

блокування морських шляхів;

протидія кібератакам.

Зазначається, що ці країни "рішуче засуджують провокаційні дії Північної Кореї, включаючи випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети 31 жовтня".