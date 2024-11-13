США, Южная Корея и Япония начали масштабные военные учения

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония в среду, 13 ноября, начали вторые масштабные трехсторонние учения "Лезвие свободы" с привлечением подразделений сухопутных войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил и кибервойск. Об этом со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS) пишет Yonhap, сообщает Европейская правда.

Как передает агентство, учения, направленные на укрепление безопасности сотрудничества союзников на фоне углубления связей Северной Кореи с Россией, будут проходить в международных водах к югу от корейского острова Чеджу и продлятся до пятницы, 15 ноября.

К учениям будут привлечены различные военные корабли и боевые самолеты трех сторон, включая авианосец ВМС США "Джордж Вашингтон" (USS George Washington) и эсминцы с ракетным вооружением ВМС Южной Кореи и морских Сил самообороны Японии.

В JCS также отметили, что тренировки будут охватывать ряд направлений, среди которых:

совместная противовоздушная и противоракетная оборона;

противолодочная борьба;

блокирование морских путей;

противодействие кибератакам.

Отмечается, что эти страны "решительно осуждают провокационные действия Северной Кореи, включая испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября".