Україна отримала 1,35 млрд доларів безповоротної допомоги від США – Шмигаль

Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США. Ці гроші спрямують на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Лівий берег.

Він зазначив, що уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у координації з Міністерством фінансів та Державним департаментом.

"Вдячні нашим американським партнерам за цю підтримку. Наш Уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році" , – прокоментував Шмигаль.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" виділяє $1,8 мільйона на підтримку працевлаштування українців.

А у жовтні Агентство USAID виділило понад $1 мільярд допомоги Україні: 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України і 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.