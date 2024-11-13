Нардеп назвав умови для масового ракетного обстрілу з боку РФ

Російська Федерація (РФ) ймовірно не вдасться до масованого обстрілу до настання холодів. Поки що в Україні не настільки низька температура, щоб атакувати її теплові електростанції (ТЕС). ﻿Про це розповів народний депутат від фракції "Голос", чинний військовий Роман Костенко, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пояснив Костенко, масована атака, ймовірно, не відбудеться до початку холодної пори року. Зараз температура повітря в Україні не настільки низька, щоб удари по теплових електростанціях змогли істотно затримати їхнє відновлення.

Іншими словами, в розуміння росіян, зараз цивільне населення не опиниться під загрозою замерзання у своїх оселях у разі пошкоджень енергетичної інфраструктури. Через це Кремль очікує на справжні, перш ніж завдавати таких ударів.

"Вони почнуть ними працювати ближче до холодів для того, щоб уже якщо завдавати шкоди, то робити це тоді, коли це матиме ефект, коли буде холодно, коли не зможемо відновити швидко світло й опалення.