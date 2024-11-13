Нардеп назвал условия для массового ракетного обстрела со стороны РФ

Российская Федерация (РФ) вероятно не прибегнет к массированному обстрелу до наступления холодов. Пока что в Украине не настолько низкая температура, чтобы атаковать ее тепловые электростанции (ТЭС). ﻿ Об этом рассказал народный депутат от фракции "Голос", действующий военный Роман Костенко, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пояснил Костенко, массированная атака, вероятно, не произойдет до начала холодного времени года. Сейчас температура воздуха в Украине не настолько низкая, чтобы удары по тепловым электростанциям смогли существенно задержать их восстановление.

Иными словами, в понимание россиян, сейчас гражданское население не окажется под угрозой замерзания в своих домах в случае повреждений энергетической инфраструктуры. Поэтому Кремль ожидает настоящих, прежде чем наносить такие удары.

"Они начнут ими работать ближе к холодам для того, чтобы уже если наносить ущерб, то делать это тогда, когда это будет иметь эффект, когда будет холодно, когда не сможем восстановить быстро свет и отопление.