Україна завершила скринінг законодавства за першим блоком переговорів про членство в ЄС

Україна завершила оцінку законодавства за першим блоком переговорного процесу щодо вступу до ЄС, повідомляє Лівий берег.

12 листопада в Люксембурзі завершилася двостороння зустріч між Україною та Європейською Комісією щодо 18 розділу, присвяченого питанням статистики. Зустріч відбулася в межах офіційного скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС. Це – завершальний розділ у блоці питань, що входять до Кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС", який є ключовим для всього переговорного процесу.

Протягом двох днів українська делегація, більшість якої становили представники Державної служби статистики, презентувала Єврокомісії та колегам з Євростату стан імплементації актів права ЄС у державну статистичну діяльність, спроможність органів державної статистики України, методологію та якість даних. Обговорювали також розширення переліку наборів даних, які Держстат має передавати до Євростату.

"Очікуємо, що звіт Європейської Комісії за результатами скринінгу в межах Кластера 1 дозволить відкрити цей кластер якнайскоріше у 2025 році" , – зазначила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України–міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Вона взяла участь у засіданні онлайн.

Зазначається, що саме статистика віднесена до кластеру фундаментальних основ, оскільки ця галузь, яка охоплює всі сфери економічного та суспільного життя, має надавати набори достовірних даних, що в подальшому впливатимуть не тільки на макроекономічний стан держави, а й на умови життя громадян.

Вже наступного тижня у Брюсселі розпочнуться двосторонні зустрічі за другим переговорним Кластером "Внутрішній ринок", присвяченим, зокрема, питанням вільного руху товарів, свободи переміщення працівників, підприємництва та надання послуг, конкурентної політики, корпоративного права та іншим.